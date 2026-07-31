Die Führungskräfte des Elektroautobauers seien angewiesen worden, sich auf eine Trennung von der Sparte vorzubereiten, berichtete das «Wall Street Journal» am Donnerstag unter Berufung auf einen mit den Gesprächen vertrauten Insider.
Berater hätten verschiedene Optionen wie eine Abspaltung, einen Verkauf oder eine Schliessung diskutiert. Es sei jedoch unklar, wie schnell ein solcher Schritt vollzogen werden könne.
Zudem könnten sich die Pläne noch ändern. Stellungnahmen von Tesla und SpaceX lagen ausserhalb der regulären Geschäftszeiten zunächst nicht vor. Tesla-Chef Elon Musk hatte Anfang des Monats eine Fusion mit seinem ebenfalls mit mehr als einer Billion Dollar bewerteten Raumfahrtunternehmen nicht ausgeschlossen und auf zunehmende Überschneidungen zwischen den beiden Firmen verwiesen.
(Reuters)