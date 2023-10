Tesla lieferte im vergangenen Quartal 435 059 Fahrzeuge an die Kunden aus - knapp sieben Prozent weniger als in den drei Monaten davor. Das Unternehmen begründete dies mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Experten hatten allerdings auch inklusive der geplanten Fertigungspausen mit rund 20 000 mehr verkauften Autos gerechnet. In diesem Quartal müsste Tesla rund 475 000 Fahrzeuge ausliefern, um das Jahresziel von 1,8 Millionen zu schaffen.