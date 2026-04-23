Starke Konkurrenz

Tesla will sowohl bei Robotern als auch bei Robotaxis in Märkte vorstossen, in denen es bereits starke Konkurrenten gibt. Vor allem bei selbstfahrenden Autos ist die Google -Schwesterfirma Waymo mit ihren Robotaxis weit voraus. Waymo sei etwa 50 Mal grösser, betonte etwa der langjährige Tech-Analyst und Investor Gene Munster. Musk setzt unter anderem auf einen Kostenvorteil, weil er nur mit Kameras und ohne die teureren Laser-Radare auskommen will, die die Umgebung von Fahrzeugen abtasten. Allerdings zweifeln viele Experten und Konkurrenten an, dass damit verlässliches autonomes Fahren möglich ist.