Die Rekrutierung der 1000 Beschäftigten wird sich nach Angaben einer Sprecherin noch über den Monat Juli hinziehen. Rund 700 Mitarbeiter seien bereits eingestellt, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Vor etwas mehr als zwei Jahren arbeiteten bei Tesla in Grünheide rund 12'400 Menschen. Dann sank die Zahl um 1700 bis zu diesem Jahr. Mit den neuen Plänen wären es in der Autoproduktion dann 12'700 Mitarbeiter.