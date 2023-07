Trotz der starken Auslieferungszahlen hat Tesla nämlich in diesem Jahr noch viel Arbeit vor sich, um seine Ziele zu erreichen. Musk hat dem Elektroauto-Pionier zur Vorgabe gemacht, dieses Jahr rund 1,8 Millionen Autos auszuliefern, im Vorjahr waren es gut 1,3 Millionen gewesen. Um das zu schaffen, muss Tesla noch rund 910 000 Fahrzeuge in diesem Jahr an die Kundschaft bringen - und damit in etwa das Tempo aus dem zweiten Quartal auch im Rest des Jahres halten./men/lew/stk