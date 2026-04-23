Fahrer in den USA können die Software mit dem vollen Namen «Full Self-Driving (Überwacht)» bereits seit einigen Jahren nutzen. Tesla musste dem ursprünglichen Namen Full Self-Driving (übersetzt etwa: komplett selbstfahrend) den einschränkenden Zusatz hinzufügen, weil die Software noch nicht autonom fahren kann und die Fahrer weiter Verantwortung tragen. Vor allem in der Anfangszeit berichteten sie noch von vielen Fehlern, inzwischen verweist Firmenchef Musk auf weitreichende Verbesserungen. Tesla hat 1,28 Millionen Abo-Kunden für FSD, 180.000 mehr als vor drei Monaten.