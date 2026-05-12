Für das Hochfahren der Batteriezellfertigung würden mehr Arbeitskräfte benötigt. Der Personalbedarf in der Batteriezellfertigung belaufe sich auf mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher, dies solle mittelfristig geschehen. Die «Märkische Allgemeine» berichtete am Dienstag, bis zum Jahresende sollten 350 neue Stellen im Batteriewerk entstehen. Dies ist laut Tesla eine frühere Planung.