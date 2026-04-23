«Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg hat heute bekanntgegeben, dass sie bis Ende Juni 1000 neue Arbeitsplätze schaffen wird, um die Wochenproduktion ab dem 3. Quartal um circa 20 Prozent zu steigern», erklärte Tesla. Erste Einstellungen seien schon ab Mai geplant. «Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y.»