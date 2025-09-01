Der US-Elektroautobauer Tesla ist in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin mit dem europäischen Umweltsiegel EMAS ausgezeichnet worden und verpflichtet sich zu weiteren Umweltzielen. «Photovoltaik werden wir zukünftig weiter vorantreiben», sagte Werksleiter André Thierig. Er nannte auch das Einsparen von Wasser als Beispiel. Zudem seien bisher als Ausgleichsmassnahme mehr als zwei Millionen Bäume aufgeforstet worden, die Aufforstung solle weitergehen. Die Bürgerinitiative Grünheide begrüsst die Aktionen, zeigt sich aber unter dem Strich skeptisch.