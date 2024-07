Die Tessiner Gastronomie leidet. Laut der Dachorganisation GastroTicino sind die Umsätze in den letzten sechs Monaten in der Region Bellinzona und in den Tälern um 20 bis 50 Prozent eingebrochen. Touristen sind in den Restaurants des Mendrisiotto so gut wie gar nicht mehr anzutreffen.