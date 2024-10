Die Tessiner Kantonalbank (BancaStato) begrüsst zwei neue Mitglieder in ihrem Verwaltungsrat. Per Anfang Oktober sind Marialuisa Parodi Aostalli und Marco Passalia in das Aufsichtsgremium der Staatsbank eingetreten. Die beiden neuen BancaStato-Verwaltungsratsmitglieder ersetzen Raoul Paglia und Giovanni Jelmini, die das Ende ihrer Amtszeit erreicht haben.