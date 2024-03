Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis legte im vergangenen Jahr um 70 Prozent auf 172,0 Millionen Franken zu, wie die Banca dello Stato del Cantone Ticino (BancaStato) am Donnerstag mitteilte. Nach einer fast verdoppelten Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 64 Millionen Franken resultierte ein Gruppengewinn von 101,0 Millionen Franken (+57 Prozent).