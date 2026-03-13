Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis bildete sich um ein Viertel auf 110,7 Millionen Franken zurück, wie die Banca dello Stato del Cantone Ticino (BancaStato) am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Jahresgewinn von 60,0 Millionen Franken knapp 28 Prozent weniger als im Vorjahr. Positiv wirkten sich dabei deutlich geringere Rückstellungen für allgemeine Bankenrisiken aus. Hier stellte die Bank nur 47 Millionen zurück, im Vergleich zu 60 Millionen im Vorjahreszeitraum.