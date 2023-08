Die Nachfrage nach teuren Biermarken sowie Preiserhöhungen haben dem weltgrössten Brauer AB Inbev im zweiten Quartal trotz eines Absatzrückgangs zu mehr Umsatz verholfen. Schwächer lief es in Nordamerika, was von den Geschäften in anderen Regionen aufgefangen wurde. In Summe schnitt der Konzern besser ab, als Analysten es erwartet hatten.

03.08.2023 08:35