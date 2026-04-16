Warnungen des Managements

Wiederholt hatte das Management die Gewerkschaften gewarnt, dass ihre Streiks nur die Kostenbasis der bestreikten Betriebe verschlechterten und damit die Perspektiven der Beschäftigten. Personalvorstand Michael Niggemann hatte am Wochenende in einem internen Interview zur Situation der Cityline gesagt: «Wir haben (...) schon angekündigt, spätestens zum Ende dieses Jahres die Canadair-Flugzeuge auszuflotten und dann zeitnah auch den gesamten Flugbetrieb der Cityline schliessen zu müssen. Die Streiks vergrössern den Druck und könnten diesen Prozess beschleunigen.»