Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Energiekosten für Verbraucherinnen und Verbraucher senken. Die Kommission untersuche dabei verschiedene Optionen wie etwa eine Subventionierung oder auch Deckelung des Gaspreises, sagte von der Leyen vor Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Strassburg. Demnach sollen alle vier Preiskomponenten der Energierechnung auf den Prüfstand kommen: die reinen Energiekosten, Netzentgelte, Steuern und Abgaben sowie CO2-Kosten.