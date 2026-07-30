Die Fluggesellschaft Air France-KLM kappt wegen der hohen Kerosinpreise ihre Wachstumspläne für das laufende Jahr. Das Flugangebot werde statt um bis zu vier Prozent nur um höchstens drei Prozent wachsen, teilte das französisch-niederländische Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Damit reagiert Konzernchef Ben Smith auch auf die verschärfte Konkurrenz von Billigfluggesellschaften. Im zweiten Quartal brach der Gewinn des Konzerns im Jahresvergleich um drei Viertel auf nur noch 153 Millionen Euro ein.