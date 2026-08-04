Doch im zweiten Quartal kamen die Folgen des Iran-Kriegs und die Streiks vom April die Lufthansa teuer zu stehen. Obwohl der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 11,1 Milliarden Euro stieg, sackte der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro ab. Der Überschuss brach auch wegen eines positiven Steuereffekts aus dem Vorjahr und aktueller Belastungen sogar um 88 Prozent auf 123 Millionen Euro ein. Damit verdiente die Lufthansa noch weniger als von Analysten im Schnitt erwartet.