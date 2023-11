Textilarbeiterinnen und -arbeiter in Bangladesch erhalten demnächst höhere Gehälter. Ab Dezember sollen sie mindestens 12 500 Taka (106 Euro) pro Monat statt wie bis dahin 8000 Taka (68 Euro) erhalten, sagte Arbeitsministerin Monnujan Sufian Reportern am Dienstag in der Hauptstadt Dhaka. Die Regierung hatte das neue Mindestgehalt in Konsultation mit Vertretern von Gewerkschaften und Fabrikbesitzern festgelegt. Bangladesch ist der zweitgrösste Kleiderproduzent der Welt nach China.

07.11.2023 16:10