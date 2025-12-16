Gefechte im Grenzkonflikt halten seit über einer Woche an

Unterdessen gingen die schweren Kämpfe zwischen Kambodscha und Thailand entlang der Grenze in die zweite Woche. Beide Länder werfen sich gegenseitig vor, auch zivile Gebiete unter Beschuss zu nehmen. Auf beiden Seiten gibt es Todesopfer und viele Verletzte zu beklagen. Schätzungen zufolge flohen aufgrund der Kämpfe in den Grenzgebieten mehr als 600.000 Menschen.