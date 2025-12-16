Die politische Lage in Thailand gilt seit langer Zeit als instabil. Anutin, den das Parlament erst vor drei Monaten mit Unterstützung der grössten Oppositionspartei zum Regierungschef gewählt hatte, führt eine Minderheitsregierung an.
Gefechte im Grenzkonflikt halten seit über einer Woche an
Unterdessen gingen die schweren Kämpfe zwischen Kambodscha und Thailand entlang der Grenze in die zweite Woche. Beide Länder werfen sich gegenseitig vor, auch zivile Gebiete unter Beschuss zu nehmen. Auf beiden Seiten gibt es Todesopfer und viele Verletzte zu beklagen. Schätzungen zufolge flohen aufgrund der Kämpfe in den Grenzgebieten mehr als 600.000 Menschen.
Hintergrund des Konflikts ist ein jahrzehntelanger Streit um Gebietsansprüche. Beide Staaten beschuldigen sich gegenseitig, eine zuletzt geltende Waffenruhe zuerst verletzt zu haben./fkr/DP/zb
(AWP)