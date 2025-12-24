Die auf mehre Tage angesetzten Verhandlungen gelten seit dem Beginn neuer Kämpfe vor mehr als zwei Wochen als der bisher bedeutendste Schritt beider Seiten, um die Feindseligkeiten zu beenden. Der Auftakt am Mittwoch diente den Angaben zufolge unter anderem zur Vorbereitung eines geplanten Treffens der Verteidigungsminister, das am Samstag stattfinden soll. Dazwischen sollen die Beratungen im Rahmen des gemeinsamen Ausschusses zu Grenzfragen auf Sekretariatsebene fortgesetzt werden.