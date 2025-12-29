Das thailändische Aussenministerium hatte zuvor laut einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X seinen Wunsch nach einer dauerhaft tragfähigen Waffenruhe sowie nach einem Weg zu einem dauerhaften Frieden noch bekräftigt. Die Vorwürfe bezüglich der kambodschanischen Drohnen stellen dies nun aber wieder infrage. «Sollten die Verstösse gegen das Abkommen und gegen die nationale Souveränität andauern, muss die Armee ihrer Pflicht nachkommen und die nationalen Interessen schützen», sagte Armeesprecher Winthai./jpt/cfn/DP/he