Auch auf thailändischer Seite entlang der Grenze wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Armee rief alle Bewohner von Dörfern in Grenznähe zur Evakuierung in Schutzunterkünfte auf, wie die «Bangkok Post» berichtete. Demnach waren die Strassen von Grenzprovinzen wie Surin verstopft mit Fahrzeugen, die Menschen aus der Konfliktzone bringen sollten. Nach Darstellung des Militärs hatte es zuvor in vier thailändischen Provinzen an der Grenze Beschüsse von kambodschanischer Seite aus gegeben.