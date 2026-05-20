Brandmauer soll schützen

Das Modell von Thales und Google soll diesen Konflikt nun lösen. Um die sensiblen Daten vor Zugriffen aus dem Ausland zu schützen, wird eine neue deutsche Gesellschaft gegründet, die sich im Besitz und unter der Kontrolle von Thales befinden wird. Die Architektur sieht eine strikte operative Trennung von Google Cloud vor. Die Plattform läuft auf einer eigenen Infrastruktur, die ausschliesslich von Personal aus Deutschland betrieben und verwaltet wird. Damit soll garantiert werden, dass keine dritte Partei Einblick in die gespeicherten oder verarbeiteten Daten erhält.