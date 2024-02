Nach der Insolvenz seines britischen Geschäftszweigs schliesst der Kosmetikhändler The Body Shop nun 75 weitere der rund 200 Filialen in dem Land. Dadurch würden 489 Beschäftigte ihre Jobs verlieren, teilten die Insolvenzverwalter am Donnerstag mit. Direkt nach der Insolvenz waren bereits 7 Filialen geschlossen worden. 116 Geschäfte blieben geöffnet, hiess es nun. Geplant sei eine geringere Ladenfläche mit einer Fokussierung auf Produkte, Online-Vertriebskanäle und Grosshandelsstrategien der Marke. Damit solle die «Rückkehr zu finanzieller Stabilität unterstützt» werden.

29.02.2024 14:50