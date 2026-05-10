Die Finanzkompetenzen seien seit 1990 nicht mehr geändert worden, heisst es in der Botschaft des Regierungsrates zur Abstimmung. Gleichzeitig seien die Bevölkerung, die jährlichen Ausgaben und die Wirtschaftsleistung in der Zwischenzeit stark gewachsen. Die Kompetenzen müssten an diese Entwicklungen angepasst werden, damit die Funktionsfähigkeit sowie die Effizienz des Kantons erhöht werde.