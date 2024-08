Obwohl an Bord des Schiffs RV Thurgau Ganga Vilas zurzeit keine Reisen mit Schweizer Gästen durchgeführt würden, «beobachten wir die derzeitige Lage genau. Reisegäste, die bereits eine Buchung für eine Bangladesch-Flussreise im Frühjahr 2025 bei uns getätigt haben, werden innerhalb der nächsten Tage detaillierte Informationen erhalten», teilte Thurgau Travel am Dienstag in einem Communiqué mit.