Neuer Bereich Private Banking beschaffen

Zum Beginn des neuen Jahres schafft die TKB ferner den Bereich Private Banking neu. Dort sollen die Kompetenzen und Dienstleistungen im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft gebündelt werden. Die Leitung übernimmt Geschäftsleitungsmitglied Tobias Hilpert, dem bisher die Marktleistungen unterstanden. Dieser Bereich wird aufgelöst und in den anderen Bereichen der Bank eingegliedert.