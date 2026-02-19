Dies ermöglicht auch eine höhere Dividende. Dabei wird nicht nur die Dividende für Partizipationsscheine erhöht. Auch dem Kanton Thurgau als Hauptaktionär fliessen mit 55,7 Millionen Franken 5,6 Prozent mehr zu als im Vorjahr , wie es im Communiqué heisst. Die gewinnberechtigten Gemeinden erhalten derweil das gesetzliche Maximum von 3 Millionen Franken. Inklusive Entgelt für die Staatsgarantie, Steuern und weiteren Abgaben ergebe sich damit ein Beitrag an die öffentliche Hand von rund 80 Millionen Franken, schreibt die TKB.