Die genannten 50 Millionen Franken hätten nichts mit der möglichen Beteiligung der Thurmed AG am Spital Wetzikon zu tun, erklärte hingegen Rolf Zehnder, CEO der Thurmed AG, auf Anfrage. Es handle sich um ein Missverständnis. Der Betrag von 50 Millionen Franken komme als frisches Kapital der Aktionärsgemeinden des Spitals, sofern die Gläubiger dem Schuldenschnitt zustimmten. Ein solcher sei eine zwingende Voraussetzung. Erst anschliessend käme es zu einer Beteiligung der Thurmed AG an einem «wieder wirtschaftlich gesunden Unternehmen». Mit welchem Betrag dies geschehen würde, kommunizierte Zehnder jedoch nicht.