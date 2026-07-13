«Die Spitalversorgung in der Schweiz braucht mehr Zusammenarbeit, nicht jedes Spital muss alles allein anbieten», liess sich Thurmed-CEO Rolf Zehnder zitieren. Thurmed bündle Aufgaben, die nicht jedes Haus selbst erledigen muss. Dazu gehörten Services wie IT, Finanzen, Bau und Infrastruktur, aber auch klinische Bereiche wie Radiologie, Pathologie und Labor. Thurmed erreiche damit als eines der wenigen Spitalunternehmen seit vielen Jahren die notwendige EBITDA-Marge von 10 Prozent zur langfristigen Finanzierung ihrer Infrastruktur.