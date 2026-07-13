Bei ihnen liegt laut Thurmed nun der Ball. Sie müssten das Angebot über den Sommer prüfen, danach seien die Gläubiger der GZO AG im Rahmen des Nachlassverfahrens gefragt. Mit einem definitiven Entscheid zur strategischen Beteiligung sei somit erst im Spätherbst zu rechnen, heisst es in der Mitteilung. Zur Ausgestaltung eines allfälligen Schuldenschnitts äusserte sich Thurmed nicht und verwies auf das Nachlassverfahren.