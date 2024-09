Nach Angaben des Unternehmens bleiben in der Sparte noch 172 Vollzeitstellen in Deutschland, davon 113 in Bremen. Thyssenkrupp kündigte an, mit Betriebsrat und Gewerkschaft über sozialverträgliche Lösungen für die betroffenen Mitarbeitenden zu verhandeln. Es soll auch überprüft werden, ob Beschäftigte innerhalb des Konzerns eine andere Aufgabe finden./miu/DP/jha