Vor der Hauptversammlung des Industriekonzerns Thyssenkrupp in Bochum haben mehrere hundert Beschäftigte bei einer Demonstration an die Aktionäre appelliert, auf eine Dividende zu verzichten. «Nach dem jüngsten Börsengang der Marine haben Aktionäre bereits überdurchschnittlich profitiert. Jetzt eine Dividende aus der Substanz auszuschütten, wäre wirtschaftlich falsch und ein fatales Signal», hiess es in einem Flugblatt der IG Metall.