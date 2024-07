Der Konzern habe die 20-prozentige Beteiligung von Kretinskys Gesellschaft EP Corporate Group (EPGC) an der Sparte erfolgreich abgeschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Sowohl der Aufsichtsrat als auch die zuständigen Behörden hätten die Transaktion gebilligt. Die Parteien verhandelten bereits über den Erwerb weiterer 30 Prozent der Anteile am Stahlgeschäft durch EPCG. Ziel sei weiter die Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem beide Seiten jeweils 50 Prozent der Anteile halten sollen.