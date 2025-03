Für den Industriekonzern Thyssenkrupp stellen die aktuellen US-Zollmassnahmen nach eigenen Angaben zwar eine Herausforderung dar. Die direkten Auswirkungen seien aber «überschaubar», erklärte das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Grossteil des USA-Umsatzes komme aus dem Handelsgeschäft und der Automobilzuliefersparte. «Grundsätzlich sind wir in diesen Geschäften in den USA gut aufgestellt. Ein Grossteil der Produktion für US-Kunden findet innerhalb der USA statt - ist also nicht durch Zölle belastet», erklärte eine Sprecherin.