Thyssenkrupp -Chef Miguel López hat seine Entschlossenheit bekräftigt, den Zustand des Industriekonzerns zu verbessern. «Ich habe in meinen Gesprächen mit dem Kapitalmarkt einen klaren Auftrag bekommen», sagte der Manager bei der Hauptversammlung am Freitag in Bochum vor Aktionären. Auch Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten und die Politik wünschten sich, «dass wir den Konzern wieder in die Spur bringen und uns so aufstellen, dass wir profitabel wachsen können». Dafür sei er angetreten. «Wir müssen Ihnen in Zukunft wieder mehr bieten als eine minimale Rendite und einen unbefriedigenden Aktienkurs», sagte er weiter.

02.02.2024 14:59