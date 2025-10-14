Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns Thyssenkrupp hatten bereits im August die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Im Rahmen der Abspaltung erhalten sie nun für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilsschein an TKMS. Der massgebliche Zuteilungsstichtag fällt mit der Handelsregistereintragung auf den 17. Oktober.