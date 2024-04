Geschäftsleitung: «Überraschung dürfte sich in Grenzen gehalten haben»

In der vergangenen Woche habe man den Arbeitnehmervertretern signalisiert, dass sich das Unternehmen mittlerweile in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Beteiligung von EPCG am Stahlgeschäft befinde. «Die Überraschung über Ergebnisse, die am vergangenen Freitag erreicht worden sind, dürfte sich aus den genannten Gründen in Grenzen gehalten haben.»