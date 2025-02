HKM betreibt in Duisburg zwei Hochöfen

Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) ist zu 50 Prozent an HKM beteiligt. Die übrigen Anteile gehören dem Stahlkonzern Salzgitter (30 Prozent) und dem französischen Röhrenhersteller Vallourec (20 Prozent). HKM stellt Stahl-Vorprodukte für die drei Firmen her. In Duisburg betreibt HKM unter anderem zwei Hochöfen und eine Kokerei.