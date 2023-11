Die frühere Chefin Martina Merz hatte Thyssenkrupp als «Group of Companies» ausgerichtet, in dem die Sparten selbstständig agierten und Thyssenkrupp eher als Holding fungierte. Doch der Konzern ist in den letzten Jahren mit der Weiterentwicklung seiner Geschäfte eher zögerlich vorangekommen und fiel vor allem durch Verkäufe auf, etwa der Aufzugsparte. Wie das «Handelsblatt» am Mittwoch zuvor unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, verspricht sich López durch eine zentralere Führung der Segmente einen besseren Zugriff auf die Geschäfte. Ziel sei es, über die eingeleiteten Sparprogramme die Kosten signifikant zu senken.