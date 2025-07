Rund 800 Millionen Euro teure Stahlwerks-Technik hat Deutschlands grösster Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel am Freitag in Duisburg offiziell in Betrieb genommen. Dazu zählen unter anderem eine sogenannte Stranggiessanlage, die flüssigen Stahl in feste Blöcke, sogenannte Brammen, verwandelt. Auch ein neues Warmbandwerk gehört zu den Anlagen. Darin werden die heissen Brammen zu dünneren Blechen gewalzt.