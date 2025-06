Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera hat einen Grossauftrag zur Planung einer Elektrolyseanlage an Land gezogen. So soll der Konzern eine sogenannte Front-End-Engineering- und Designstudie (FEED) für ein gross angelegtes Wasserstoffprojekt in Europa durchführen, wie Thyssenkrupp Nucera am Dienstagabend in Dortmund mitteilte.