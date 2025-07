Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera schätzt seine Ergebnisaussichten im laufenden Geschäftsjahr nach dem jüngsten Quartal etwas besser ein. In dem bis Ende September laufenden Zwölfmonatszeitraum dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) nun zwischen minus 7 und plus 7 Millionen Euro landen, teilte das SDax-Unternehmen am Dienstag überraschend mit.