Unter dem Strich betrug der Nettoverlust drei Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von neun Millionen Euro erzielt. Der Auftragseingang ging um 21 Prozent auf 75 Millionen Euro zurück. Mit seinen Zahlen verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.
«Auch wenn das Marktumfeld weiterhin herausfordernd bleibt, sehen wir verstärkt positive Marktimpulse, insbesondere im Bereich grüner Wasserstoff», sagte Unternehmenschef Werner Ponikwar anlässlich der Zahlen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (30. September) bekräftigte der Elektrolyse-Spezialist. Das Management taxiert weiterhin den Erlös für das laufende Geschäftsjahr auf 500 bis 600 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird 2025/26 zwischen minus 30 und 0 Millionen Euro erwartet./mne/zb
(AWP)