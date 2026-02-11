Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera ist schwächer in das neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet als erwartet. Der Umsatz schrumpfte von Anfang Oktober bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 147 Millionen Euro, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Operativ rutschte der Elektrolysespezialist in die Verlustzone. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug vier Millionen Euro nach einem Plus von acht Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen begründete dies mit «aussergewöhnlich hohen Schwankungen in Derivatepositionen» - diese gleichen Preisschwankungen von Rohstoffpositionen in den Vorräten aus.