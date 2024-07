Der Wachstumskurs des Elektrolysespezialisten Thyssenkrupp Nucera gerät immer stärker ins Stocken. So halten sich Kunden mit Investitionen beim Thema «grüner Wasserstoff» zunehmend zurück, auch weil weiterhin die Bedingungen zu Regulierung und Förderung unklar sind. Das zum Industriekonzern Thyssenkrupp gehörende Unternehmen strich daher am Freitagabend nach Börsenschluss die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Wasserstoffgeschäft für das kommende Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September).