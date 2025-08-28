Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp hat einen möglichen Grossauftrag für ein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff an Land gezogen. Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt (GW) ausgewählt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mit. Ziel sei es, jährlich 7 Millionen Tonnen «grüne» Eisenpellets zu produzieren und die Hälfte davon in 2,5 Millionen Tonnen «grünes» heissbrikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.