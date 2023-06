Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp macht mit dem Börsengang seiner Wasserstoff-Tochter Nucera Ernst. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll Nucera in diesem Zuge 500 bis 600 Millionen Euro einbringen, wie die Thyssenkrupp-Tochter am Montag in Dortmund mitteilte. Die Platzierung der Aktien sei vor der Sommerpause geplant, sofern das Marktumfeld mitspielt. Der Essener Thyssenkrupp-Konzern will die Mehrheit der Anteile auch langfristig halten. Der bisherige Minderheitseigner Industrie De Nora will seine langjährige Partnerschaft mit Nucera den Angaben zufolge fortführen.

12.06.2023 10:32