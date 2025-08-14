Die Aktionäre senkten am Donnerstag den Daumen: So sackte die im MDax notierte Aktie um sieben Prozent ab. Mehr verlor nur der Kochboxenversender HelloFresh, der seine Ziele wegen der schwachen Konsumlaune ebenfalls gekappt hatte. Der Kurs von Thyssenkrupp war in diesem Jahr durch die Rüstungsfantasie im Zuge der geplanten Börsennotierung von TKMS getrieben worden. Noch immer steht trotz des Kursrutsches ein Plus von gut 130 Prozent in diesem Jahr zu Buche.