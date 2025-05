Der Bezirksleiter der IG Metall NRW, Knut Giesler, sieht «eine richtig gute Chance» für das Werk in Kreuztal-Eichen, sich zukunftsfest aufzustellen. «Wir werden jetzt zügig mit den Verhandlungen beginnen, um weitere Klarheit und Sicherheit für die Beschäftigten zu erlangen.» Ziel sei ein Tarifvertrag, der Beschäftigung, Standorte und notwendige Investitionen in die grüne Transformation sichere, so Giesler.